Fort Polk Guardian 02-21-2020

WARRIOR SPIRIT FORGING THE JRTC & FORT POLK GUARDIAN THE Home of Heroes @ Fort Polk, LA Feb. 21, 2020 Vol. 47, No. 8 Inside the Guardian EFMB grads ................ 3 Geronimo Fest ............ 7 Census time .............. 8 Helping spouses .......... 9 Renewing vows .......... 11 Quality of life ........... 13 Weekend weather Friday Saturday Sunday 49 57 63 30 0% 40% 0% 40 55 Rain chance Rain chance Rain chance ACFT Equipment Arrives at JRTC! See story, page 3 CAPT. BRYAN FILLMORE / 519TH MP BNN

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQ2NjA1